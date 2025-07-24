Ян: «Большого смысла не вижу в третьем поединке Бивола с Бетербиевым»

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян считает, что нет смысла в третьем бое Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом.

«Я думаю, история такая понятная для меня лично в этих двух поединках. Большого смысла не вижу в этом третьем поединке. Это вопрос того, для чего, для кого и кто готов это организовывать. Так, для популяризации бокса — да. Но, чтобы Артур прямо что-то явно кардинально поменял в этом бою... не вижу. Но, опять же, он панчер, у него всегда есть нокаутирующая мощь, все может произойти. Но Бивол второй бой отлично провел и просто сделал работу над ошибками, одержал уверенную победу», — цитируют «Известия» Яна.

Два предыдущих боя между Биволом и Бетербиевым состоялись в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке, который прошел в октябре 2024 года, победу решением судей одержал Бетербиев, во втором, который прошел в феврале 2025 года, — Бивол.