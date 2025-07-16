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16 июля 2025, 12:12

WBA сняла санкции с российских спортсменов

Алина Савинова

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба RCC.

RCC стала титульным партнером первой в истории конвенции WBA Europe, стартовавшей 16 июля в Мадриде. Отмечается, что эта конвенция открывает серию континентальный конференций, в рамках которых WBA будет заниматься развитием профессионального бокса в разных регионах Европы.

В июле WBA окончательно вернулась в Россию. Супервайзер WBA и вице-председатель чемпионского комитета WBA Джулио Тайм вместе с судейским корпусом лично прилетал в Екатеринбург на вечер бокса RCC. Во время своего визита он отметил большие боксерские традиции в России и заявил, что WBA готова проводить много шоу на территории страны. По его словам, промоутер Герман Титов подал прошение открыть дорогу российскому профессиональному боксу, и чемпионский комитет WBA проголосовал за это решение.

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