Тим Цзю — Себастьян Фундора: данные и статистика боксеров перед боем

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю и американец Себастьян Фундора проведут бой в ночь с 19 на 20 июля. На кону — чемпионский пояс в первом среднем весе по версии WBC. Вечер бокса пройдет на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США). Начало — после 3.00 по московскому времени.

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда американский боксер одержал победу раздельным решением судей.

Статистика и данные Тима Цзю

30-летний Цзю имеет профессиональный рекорд — 25 побед и два поражения. В последнем бою в апреле 2025-го Тим победил Джозефа Спенсера техническим нокаутом. Рост австралийца — 174 см, размах рук — 183 см, стойка — правша.

Статистика и данные Себастьяна Фундоры

В профессиональном боксе у 27-летнего Фундоры — 22 победы, одна ничья и одно поражение. В марте этого года Себастьян техническим нокаутом одолел Чордейла Букера. Рост американца — 197 см, размах рук — 204 см, стойка — левша.