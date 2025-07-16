Усик и Дюбуа поделят 200 миллионов долларов за бой на турнире в Лондоне

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа разделят призовой фонд в размере около 203 миллионов долларов за реванш на турнире в Великобритании, сообщают СМИ со ссылкой на международную букмекерскую контору со штаб-квартирой в Лондоне.

Отмечается, что призовой фонд будет разделен в пропорции 65 на 35 в пользу Усика, который уже является абсолютным чемпионом в двух весовых категориях и в 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, но затем отказался от пояса IBF. Таким образом, Усик получит около 132 миллионов долларов за реванш, а Дюбуа — порядка 71 миллиона долларов.

Бой между украинцем и британцем пройдет в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские пояса в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

На счету 38-летнего Усика 23 победы и ни одного поражения в профессиональной карьере. В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы и два поражения.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа