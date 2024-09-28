Асбаров: «Не вижу смысла в реванше Василевского и Белаза»

Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing Сослан Асбаров считает, что у Владислава «Белаза» Ковалева минимальные шансы на победу над бывшим чемпионом М-1 Вячеславом Василевским.

«Вячеслав удивляет меня в стойке, как он бьется. Не вижу смысла во втором поединке с Белазом. Не имею ничего против него. Он тоже хороший боец и проявил себя, выдал много хороших боев. Реванш интересен, но здесь другая дисциплина, другие руки и школа. Вообще не сомневаюсь, что лысый парень (Василевский) хорошо выступит», — приводит слова Асбарова MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Ковалева и Василевского состоялся в марте 2024 года на турнире Ural FC 6 в Москве. Изначально этот поединок, продлившийся всю дистанцию, завершился в пользу Вячеслава раздельным решением судей. Но позже, после протеста команды Владислава, бой был признан несостоявшимся.