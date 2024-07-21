Минеев победил Исмаилова в поединке по правилам бокса

Российский боец Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова на площадке Live Arena в Москве. Бой проходил по правилам профессионального бокса.

Поединок продлился все 8 раундов (по 3 минуты). Минеев выиграл единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе.

Российские бойцы ранее дрались два раза по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.