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Сегодня, 01:13

Минеев победил Исмаилова в поединке по правилам бокса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова на площадке Live Arena в Москве. Бой проходил по правилам профессионального бокса.

Поединок продлился все 8 раундов (по 3 минуты). Минеев выиграл единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе.

Российские бойцы ранее дрались два раза по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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