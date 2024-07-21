Минеев — о поединке с Исмаловым: «По-моему, я сломал палец левой руки»

Российский боец Владимир Минеев после победы над Магомедом Исмаиловым на турнире в Москве заявил, что возможно сломал палец левой руки.

«Могли я закончить этот бой раньше? Честно сказать, если бы мог — я закончил. Он непростой парень. У него очень крепкая голова. По-моему, я сломал палец левой руки. Я завтра тебе скажу, что с рукой», — сказал Минеев после боя.

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе.

34-летний Минеев провел дебютный поединок в боксе. На счету 38-летнего Исмаилова в профессиональном боксе теперь 4 боя (3 победы).