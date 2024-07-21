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Джейк Пол — Майк Перри: смотреть прямую трансляцию боя

Джейк Пол и Майк Перри проведут боксерский поединок 21 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джейк Пол.
Фото Getty Images

Популярный блогер Джейк Пол и экс-боец UFC Майк Перри разделят ринг в ночь на 21 июля. Вечер бокса пройдет в спортивном комплексе Amalie Arena в Тампе (штат Флорида, США) и начнется в 03:00 мск. Ориентировочное время начала главного боя — после 06.00 мск.

На территории РФ легальной трансляции не будет. В прямом эфире можно смотреть на платной платформе DAZN и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Изначально был запланирован поединок между Джейком Полом и 58-летней легендой Майком Тайсоном. Но американский боксер не сможет драться из-за проблем со здоровьем.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Джейк Пол
Майк Перри
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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