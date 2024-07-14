Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 20:45

Владимир Минеев: когда третий бой с Магой Исмаиловым — дата и место поединка (по каким правилам)

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Минеев.
Фото Соцсети

Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут 8-рундовый боксерский поединок в субботу, 20 июля. Вечер бокса состоится в спортивном комплексе Live Arena в Москве. Начало турнира в 18.00 по московскому времени. Бой Минеев — Исмаилов ожидается около 23.00 мск.

Трансляцию поединка бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru.

Для Минеева и Исмаилова это уже третий бой друг против друга. В 2018 году в рамках турнира Fight Night Global бойцы провели свою первую схватку в формате пяти раундов по правилам ММА. Бой завершился ничьей. Через три года Владимир и Магомед провели реванш по правилам смешанных единоборств. Тогда Минеев досрочно победил соперника.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Испанские и английские СМИ «воюют» перед финалом Евро-2024
Клаудиньо психанул из-за замены в матче за Суперкубок России
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шакур Стивенсон объяснил, почему Дэвис победит Ломаченко

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости