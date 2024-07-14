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Сегодня, 09:24

Шакур Стивенсон объяснил, почему Дэвис победит Ломаченко

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) объяснил, почему считает, что чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) одолеет чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3).

«Я ставлю на «Танка». Он моложе, свежее и сильнее. Ломаченко определенно может создать ему проблемы, но я думаю, что «Танк» победит», — сказал Стивенсон FightHype.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
Шакур Стивенсон
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