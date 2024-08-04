Ломаченко и Стивенсон сцепились на вечере бокса Кроуфорд — Мадримов

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) и чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) устроили жесткую перепалку во время вечера бокса, на котором дрались чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд (41-0) и экс-чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1).

Стивенсон: «Давай сразимся, ******. Ты против меня. Почему ты не хочешь драться со мной?»

Ломаченко: «Погнали прямо сейчас!»

Стивенсон: «Ну давай, не бойся! Это просто блеф».

В последнем бою Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.