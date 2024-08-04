Теренс Кроуфорд стал 24-м боксером, который стал чемпионом мира в четырех весовых категориях

Американский боксер Теренс Кроуфорд победил узбека Исраила Мадримова в поединке за звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA.

Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей — 116:112, 115:113, 115:113.

36-летний американец завоевал чемпионский пояс в четвертой весовой категории и стал 24-м боксером, кто достиг такого результата.

В последние годы чемпионами в четырех весовых категориях становились мексиканец Сауль Альварес, и японцы Наоя Иноуэ и Косэй Танака.