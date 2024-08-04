Кроуфорд: «Готов подраться с Альваресом, если условия будут выгодными»

Чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд (41-0) после боя с экс-чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым (10-1) отметил, что готов провести поединок против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2).

— Вы хотели бы провести следующий бой с Канело Альваресом?

— Если условия будут выгодными, мы могли бы организовать этот поединок. Но у Альвареса есть другой бой, на котором он сосредоточен. А я вернусь к своей семье и буду радоваться этой победе и всем своим достижениям в боксе.

Кроуфорд победил Мадримова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.