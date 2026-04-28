В Турции пообещали жестко наказать участников драки с боксером Гороховым

В Турецкой комиссии профессионального бокса сообщили, что жесткие санкции будут применены к участникам массовой драки после боя между российским боксером Сергеем Гороховым и турком Эмирханом Калканом.

«После турнира в Трабзоне произошли события, которые невозможно себе вообразить, — рассказали ТАСС в организации. — Этот инцидент глубоко расстроил все профессиональное боксерское сообщество. Мы проводим необходимые экспертизы по данному делу, а все виновные должны понести жесткие наказания. Также в будущем будут применяться жесткие меры для предостережения подобных событий».

Ранее 36-летний Горохов победил Калкана на боксерском турнире в Трабзоне. После завершения поединка местная публика из-за недовольства празднованием россиянина выбежала на ринг, из-за чего началась массовая драка.

За карьеру Горохов провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел 11 поражений и дважды свел бой вничью.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max