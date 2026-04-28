Организаторы турнира в Турции извинились перед российским боксером Гороховым

Боксер Сергей Горохов рассказал, что промоутеры и менеджеры турнира в Турции извинились перед ним за беспорядки после его поединка.

«Результат будет засчитан, пояс у нас. Промоутеры и менеджеры извиняются, — сказал Горохов ТАСС. — Многие жители Турции пишут слова поддержки».

Ранее 36-летний Горохов победил турка Эмирхана Калкана на боксерском турнире в Трабзоне. После завершения поединка местная публика из-за недовольства празднованием россиянина выбежала на ринг, из-за чего началась массовая драка.

За карьеру Горохов провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел 11 поражений и дважды свел бой вничью.

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