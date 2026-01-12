В США выпустят почтовые марки в честь Мохаммеда Али

Почтовая служба США выпустит почетную марку с изображением прославленного боксера Мохаммеда Али, сообщает NBC News.

Церемония выпуска первой марки состоится 15 января в родном городе спортсмена Луисвилле (Кентукки). На черно-белой марке Али предстанет в знаменитой боксерской позе. Всего будет напечатано 22 миллиона марок.

Али завоевывал олимпийское золото Рима-1960. В профессиональной карьере он дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе — с 1964 по 1966 год и с 1974 по 1978 год. Он шесть раз признавался боксером года. За карьеру Али провел 61 бой — 56 побед и 5 поражений. Помимо спортивной карьеры, он активно занимался общественно-политической и благотворительной деятельностью. Али скончался 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет.