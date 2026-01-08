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Бивол проведет следующий бой против немца Михаэля Айферта

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет следующий бой против немца Михаэля Айферта, сообщает Boxing Scene со ссылкой на слова менеджера спортсмена Вадима Корнилова.

Поединок должен состояться весной 2026 года — в марте или апреле.

На счету Бивола 24 победы и 1 поражение в 25 боях за карьеру. В своем последнем поединке в феврале 2025 года 35-летний россиянин победил соотечественника Артура Бетербиева на турнире в Эр-Рияде и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

28-летний Айферт одержал 13 побед и потерпел 1 поражение в 14 поединках.

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Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
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