Экс-чемпион мира Липинец думает над завершением карьеры

Бывший чемпион мира Сергей Липинец заявил, что думает над завершением карьеры.

«Я думаю, что мне пора завершать свою карьеру в профессиональном спорте», — ответил 36-летний Липинец в соцсети на вопрос о следующем бое.

Казахстанец за карьеры провел 23 боя — одержал 18 побед, потерпел 4 поражения и 1 поединок завершился вничью.

В ноябре 2017-го он завоевал вакантный пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF, победил Акихиро Кондо единогласным решением судей. Последний бой Липинец провел в октябре 2025-го. Проиграв Артуру Биярсланову единогласным решением судей.