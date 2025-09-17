В программу турнира «Ахмат-Ozon» в Грозном включили бои Саламова, Идигова и Сусленкова

Вечер профессионального бокса «Ахмат-Ozon» пройдет 10 октября в Грозном.

Главным поединком станет бой между боксером клуба «Ахмат» 31-летним Умаром Саламовым и 39-летним Юрием Кашинским за пояс WBA Intеrnational в бриджервейте (до 101,6 килограмма). На счету Саламова 31 победа и 2 поражения, Кашинского — 22 победы и 3 поражения.

Со-главным поединком станет бой за пояс WBA Continental во втором среднем весе между 29-летним Асламбеком Идиговым и 35-летним Евгением Шведенко. Идигов — обладатель титула IBF Intеrnational, на его счету 26 побед и 1 поражение, у экс-претендента на титул чемпиона мира по версии IBO Шведенко — 17 побед и 2 поражения.

В программу боксерского вечера в Грозном также вошел поединок в тяжелом весе за титул WBA Continental между 29-летним Артемом Сусленковым и 35-летним хорватом Агроном Смакичи. Сусленков является действующим чемпионом Европы по версии IBF, у его 12 побед без поражений. Смакичи выиграл 20 поедиков, 2 проиграл.

Кроме того, в основной кард включили бой между 28-летним Идрисом Адалаевым (первый полусредний вес) и 25-летним нигерийцем Адейеми Адеканла. Адалаев — обладатель пояса Eurasian Boxing Parliament, у него 9 побед при 4 поражениях, Адеканла выиграл 16 поединков при 1 поражении.