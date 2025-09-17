Лебедев назвал трагической новость о смерти Хаттона: «В ринге был немного хамовитый, а в жизни неплохой парень»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть британского боксера Рикки Хаттона.

«Трагическая новость. Рановато, конечно... Он настоящий англичанин. Мог и поскандалить, за что иногда выгребал. Любил поиграть на бирже — у него разные дела были. Рикки — наш коллега, умел побоксировать, была у него неплохая эпоха. Но мне он запомнился тем, как его уложил Пакьяо. В ринге был немного хамовитый, а в жизни неплохой парень», — сказал Лебедев «СЭ».

Спортсмен умер 14 сентября на 47-м году жизни.