Дрозд о смерти Агеева: «Он был человеком, на которого равнялись. Большим примером для всех»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» высказался об уходе из жизни в возрасте 84 лет бывшего боксера Виктора Агеева.

«Виктор Петрович был ярким человеком, звездой. Он был большим примером для всех. Наверное, он первый в Советском Союзе начал использовать особую манеру в боксировании — опущенные руки, работа корпусом. Это было очень здорово, у него высокие регалии. Он был одним из самых ярких и зрелищных боксеров. Пересекались с ним на различных турнирах, всегда относился к нему с большим уважением. Вспоминаю с теплотой нечастые встречи. Он был человеком, на которого равнялись», — сказал Дрозд «СЭ».

Агеев являлся победителем чемпионатов Европы 1965 и 1967 годов в весовой категории до 71 килограмма. После завершения карьеры он занимался тренерской деятельностью в ЦСКА.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России, также он входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.