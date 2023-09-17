В Мексике тренер по боксу умер от сердечного приступа во время боя своей жены

В Тихуане, Мексика, от сердечного приступа скончался тренер по боксу Диего Арруа. Приступ случился во время поединка его жены Сабрины Перес против Скай Николсон, сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в соцсети X.

«С глубоким прискорбием мы узнали о внезапной смерти аргентинского тренера Диего [Арруа], который перенес тяжелейший сердечный приступ во время боя Сабрины Перес в Тихуане», —написал Сулейман.

Арруа потерял сознание между 9 и 10 раундами поединка, который транслировался на DAZN и являлся частью шоу Matchroom Boxing в Auditorio Municipal Fausto Gutierrez.

Перес не было на ринге во время оглашения решения по окончании поединка. Николсон победила единогласным решением судей и завоевала временный титул WBC в полулегком весе.