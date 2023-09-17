Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:24

В Мексике тренер по боксу умер от сердечного приступа во время боя своей жены

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Тихуане, Мексика, от сердечного приступа скончался тренер по боксу Диего Арруа. Приступ случился во время поединка его жены Сабрины Перес против Скай Николсон, сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в соцсети X.

«С глубоким прискорбием мы узнали о внезапной смерти аргентинского тренера Диего [Арруа], который перенес тяжелейший сердечный приступ во время боя Сабрины Перес в Тихуане», —написал Сулейман.

Арруа потерял сознание между 9 и 10 раундами поединка, который транслировался на DAZN и являлся частью шоу Matchroom Boxing в Auditorio Municipal Fausto Gutierrez.

Перес не было на ринге во время оглашения решения по окончании поединка. Николсон победила единогласным решением судей и завоевала временный титул WBC в полулегком весе.

Бокс
Сабрина Перес
1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Звезда НХЛ проваливается в КХЛ. Гальченюк угодил в запас СКА после шести игр
Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент
Пашинян заявил о неизменности внешнеполитического вектора Армении
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В Тульской области беспилотник упал на территории логистического центра
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджи «Автомат»: «Я решил свести татуировку на груди. Это лично мое решение, а не результат давления»
Новости
RSS RSS
Все новости