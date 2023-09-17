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Рой Джонс назвал лучших боксеров в истории

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) назвал четырех боксеров, которых он считает лучшими в истории.

«Трудно выбрать лучших из лучших, но если бы мне пришлось выбирать свою собственную гору Рашмор, я бы поставил [Мухаммеда] Али на первое место. Затем Шугара Рэя Робинсона, на третье место — Роберто Дюрана, потому что он победил Сезара Чавеса и Сальвадора Санчеса. Майка Тайсона я, наверное, поставлю где-то на четвертое место», — сказал Джонс в интервью RealLyfe.

Джонс прошлый бой проиграл экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису (1-0) решением большинства судей. Бой состоялся 1 апреля в Милуоки, США.

Бокс
Рой Джонс
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