Гаджи «Автомат»: «Я решил свести татуировку на груди. Это лично мое решение, а не результат давления»

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов рассказал, что уже удаляет свою скандальную татуировку лазером.

«Да, я решил свести татуировку. Для этого нужно пройти несколько сеансов лазерной работы. Это лично мое решение, а не результат давления. Меня просили ее свести Хадис Ибрагимов, мама, папа. Много старших людей. Я им всем отказывал. Решил ее свести, потому что в один день проснулся, посмотрел на себя в зеркало и понял, что это — не мое. И хочу обратиться к тем, кто жестко воспринимал ситуацию. Нужно быть добрее, если человек совершил ошибку, не надо вести себя агрессивно. Все можно решить в спокойной манере. Наша религия призывает к любви, а не к вражде. Нужно относиться с понимаем к чужим ошибкам», — цитирует Наврузова Metaratinhs.ru.

В середине января боец набил на груди татуировку. Многие представители Дагестана посчитали, что это идет в разрез с мусульманской религией.