Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 21:01

Гаджи «Автомат»: «Я решил свести татуировку на груди. Это лично мое решение, а не результат давления»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов рассказал, что уже удаляет свою скандальную татуировку лазером.

«Да, я решил свести татуировку. Для этого нужно пройти несколько сеансов лазерной работы. Это лично мое решение, а не результат давления. Меня просили ее свести Хадис Ибрагимов, мама, папа. Много старших людей. Я им всем отказывал. Решил ее свести, потому что в один день проснулся, посмотрел на себя в зеркало и понял, что это — не мое. И хочу обратиться к тем, кто жестко воспринимал ситуацию. Нужно быть добрее, если человек совершил ошибку, не надо вести себя агрессивно. Все можно решить в спокойной манере. Наша религия призывает к любви, а не к вражде. Нужно относиться с понимаем к чужим ошибкам», — цитирует Наврузова Metaratinhs.ru.

В середине января боец набил на груди татуировку. Многие представители Дагестана посчитали, что это идет в разрез с мусульманской религией.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhi-avtomat-ya-reshil-svesti-tatuirovku-na-grudi-na-menya-nikto-ne-davil-285124/
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Елизавета Туктамышева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Форвард «Ак Барса» Шипачев побил рекорд КХЛ по количеству очков в регулярных чемпионатах
Советник Сальдо заявил о скором переходе ВСУ к тактике «выжженной земли»
ВС РФ обратили в бегство украинские штурмовые группы у Работино
В Доме правительства России временно ввели масочный режим
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туйнов заявил, что бой с Ерохиным показал много ошибок Штыркова в боксе
Новости
RSS RSS
Все новости