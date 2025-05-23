Усмонов нокаутировал Пагару в главном бою IBA.PRO 6

Бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Азии-2019, обладатель пояса IBA.PRO Asia боксер из Таджикистана Баходур Усмонов (10-0, КО 5) в пятницу, 23 мая, в Душанбе на турнире IBA.PRO 6 техническим нокаутом в третьем раунде победил филиппинца Альберта Пагару (35-2, КО 24) и завоевал пояс WBA Gold в легком весе.

В со-главном событии россиянин Максим Черничук (9-0-1, КО 1) единогласным решением судей победил Майкла Кинга (6-4-1, КО 4) из Люксембурга и стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA.PRO в весе до 67 кг.