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Ушел из жизни чемпион мира по боксу Валерий Львов

Камила Абдурахманова
корреспондент

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпиона мира по боксу 1978 года Валерий Львов умер в возрасте 72 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаю, что сегодня на 73-м году жизни перестало биться сердце чемпиона мира по боксу, призера чемпионата Европы, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Чувашской Республики Валерия Константиновича Львова», — сообщил глава Минспорта Чувашии Василий Петров в Telegram-канале.

Львов появился на свет 20 февраля 1953 года в Чебоксарах. Согласно информации от Минспорта Чувашии, за свою боксерскую карьеру он провел 250 боев и одержал 50 побед на крупных международных турнирах. Он был чемпионом мира по боксу в 1978 году, серебряным призером чемпионата Европы в 1975 году, чемпионом Спартакиады народов СССР и победителем первенства Европы среди юниоров. Также он имел звание судьи международной категории.

После завершения спортивной карьеры Львов активно занимался развитием бокса в Чувашии и подготовкой спортсменов. При его участии в Чебоксарах и районах республики были открыты залы и секции бокса. В 2019 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Чебоксары».

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