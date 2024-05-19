Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке

Украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

37-летний Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью. На счету Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.