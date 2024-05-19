Фьюри после поражения напомнил Усику про бой-реванш

Британский боксер Тайсон Фьюри после поражения от украинца Александра Усика в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде напомнил про пункт в контракте, продразумевающий проведение реванша.

Боксеры после объявления результатов обсудили проведение реванша в октябре. Усик, ставший первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, ответил: «Я готов».

В марте Фьюри настаивал на том, чтобы включить пункт об отсутствии боя-реванша в контракт на готовящийся поединок между ними, что Усик высмеял, сославшись на изначальное желание самого британца провести два боя.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.