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Фьюри после поражения напомнил Усику про бой-реванш

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тайсон Фьюри после боя с Александром Усиком в Эр-Рияде 18 мая.
Фото Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри после поражения от украинца Александра Усика в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде напомнил про пункт в контракте, продразумевающий проведение реванша.

Боксеры после объявления результатов обсудили проведение реванша в октябре. Усик, ставший первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, ответил: «Я готов».

В марте Фьюри настаивал на том, чтобы включить пункт об отсутствии боя-реванша в контракт на готовящийся поединок между ними, что Усик высмеял, сославшись на изначальное желание самого британца провести два боя.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.

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Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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