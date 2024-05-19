Фьюри обнял Усика после боя

Британский боксер Тайсон Фьюри обнял украинца Александра Усика после финального гонга в их поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Перед боем британец игнорировал своего соперника. Он даже не стал смотреть ему в глаза на битве взглядов накануне боя.

Также после объявления результатов поединка боксеры договорились о проведении реванша, который был прописан в контракте.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.

«СЭ» провел текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.