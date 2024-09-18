Усик сделал заявление после своего задержания в аэропорту Кракова

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова (Польша).

«Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии», — написал Усик в соцсетях.

17 сентября 37-летний Усик был арестован в аэропорту Кракова. Ранее СМИ сообщли, что спортсмен задержан в Польше за превышение скорости.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее сообщил, что Усика отпустили. Глава страны поручил немедленно разобраться в деталях инцидента.