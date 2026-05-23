Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: где смотреть онлайн-трансляцию боя

Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт сразятся на турнире в Екатеринбурге

Дмитрий Бивол из России и немецкий боксер Михаэль Айферт проведут титульный бой в полутяжелом весе в субботу, 30 мая. На кону — пояса чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Вечер бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Начало главного боя — около 23.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Следить за результатами боев боксерского вечера можно в матч-центре и разделе «Профессиональный бокс» на нашем сайте.

Прямую трансляцию поединка покажет Первый канал и его сайт 1tv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Рекорд Бивола в профессиональной карьере — 24-1 (12 побед нокаутом). На счету Айферта — 13 побед (5 нокаутом) и одно поражение.