Усик одержал победу нокаутом над Дюбуа в поединке за титулы IBF, WBA, WBO и The Ring

Украинский боксер Александр Усик в боксерском вечере во Вроцлаве победил британца Даниэля Дюбуа.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и стал победителем в поединке за титулы IBF, WBA, WBO и The Ring в супертяжелом весе.

Усик сохранил за собой титулы. Для 36-летнего украинца это первый бой с августа 2022 года, когда он раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.