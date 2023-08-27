Дюбуа не пришел на пресс-конференцию после боя с Усиком

Британский боксер Даниэль Дюбуа не пришел на пресс-конференцию после боя с украинцем Александром Усиком.

На пресс-конференции присутствовали тренер Дон Чарльз и промоутер Фрэнк Уоррен.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и стал победителем в поединке за титулы IBF, WBA, WBO и The Ring в супертяжелом весе. Усик сохранил за собой титулы. Для 36-летнего украинца это первый бой с августа 2022 года, когда он раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.