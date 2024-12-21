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Сегодня, 19:30

T-killah: «Каким бы Усик не был юрким и суперским боксером, думаю, Фьюри заберет это противостояние»

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Александр Усик.
Фото Reuters

Певец, шоумен Александр Тарасов «T-killah» в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша боксеров-тяжеловесов британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Я был удивлен, что Фьюри проиграл прошлый бой. Думаю, в этот раз он более озлоблен, более серьезно подошел к подготовке. И по тому, как он вел себя на пресс-конференции, он уверен в себе. Я отдам свой голос в пользу Фьюри. Тем более разница в весовой феноменальная — 20-25 килограмм. Это существенно. Каким бы Усик не был юрким и суперским боксером, я думаю, Фьюри заберет это противостояние», — сказал Тарасов «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Повторный поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дарик Агаларов

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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