Известный тренер Атлас: «Усик всегда находит путь к победе — это в его ДНК»

Известный тренер по боксу Тедди Атлас поделился мнением о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я ставлю на Усика. Думаю, он победит. Этот парень всегда находит способ выиграть. Это в его ДНК. Я не думаю, что это случайность, что он всегда побеждает. Он просто знает путь к победе», — сказал Атлас в своем подкасте.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.