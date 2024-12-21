Одного из судей заменили за несколько часов до начала реванша Усика и Фьюри

За несколько часов до начала реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри стало известно о замене судьи.

Вместо Фернандо Барбосы, который выбыл из-за болезни, одним из судей боя между украинцем и британцем станет Игнасио Роблес, сообщает Sky Sports. Также Барбосу мог заменить Стив Вайсфелд, но в результате жребия победил Роблес.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.