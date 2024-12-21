Тренер Фьюри: «Тайсон хочет закончить бой против Усика досрочно»

Шугар Хилл Стюард, тренер Тайсона Фьюри, заявил, что британец хочет нокаутировать украинца Александра Усика в реванше.

«В бою с Деонтеем Уайлдером, Тайсон оказывался на полу несколько раз, а во втором он уже не падал и просто переехал Уайлдера. Он словно ученик, который всегда извлекает уроки из происходящего, и он всегда стремится стать лучше. Он хочет закончить бой досрочно, чтобы судьба поединка не была в руках судей», — цитирует тренера Boxing Scene.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.