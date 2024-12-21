Фьюри прибыл на арену в Эр-Рияде в шортах и кожаной куртке

Британец Тайсон Фьюри прибыл на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед боем с украинцем Александром Усиком.

Экс-чемпион мира по версии WBC приехал в шортах и кожаной куртке.

Тайсон Фьюри. Фото Скриншот трансляции

Ранее Усик прибыл на арену с плюшевым ослом — талисманом от дочери.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.