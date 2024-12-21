Главный тренер сборной России по боксу об Усике и Фьюри: «Пусть победит сильнейший»

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поделился ожиданиями от поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Скажу так — пусть победит сильнейший. Конечно, следить буду обязательно, но выводы никакие не делаю. Стараюсь в профессиональный бокс не лезть, больше интересует наш. Впереди у нас чемпионат мира, первенство Европы, начинаем к ним подготовку, поэтому все внимание к своим ребятам. В любом случае желаю всем удачи и побед», — приводит слова Фархутдинова «ВсеПроСпорт».

Усик и Фьюри уже прибыли на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед реваншем. Украинский спортсмен приехал с плюшевым ослом, а британец — в шортах и кожаной куртке.

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу раздельным решением судей одержал Усик.

Реванш состоится в ночь с 21 на 22 ноября. Ориентировочное начало — в 1.30 по московскому времени.