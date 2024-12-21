Усик прибыл на арену в Эр-Рияде с плюшевым ослом
Украинский боксер Александр Усик прибыл на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед реваншем с британцем Тайсоном Фьюри.
На бой чемпион мира традиционно приехал с плюшевым ослом — талисманом от дочери.
Александр Усик.
Фото Скриншот трансляции
Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.
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