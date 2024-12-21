Жена Фьюри о реванше с Усиком: «Он сделает все быстро и брутально»

Супруга британского боксера Тайсона Фьюри Пэрис поделилась ожиданиями от реванша с украинцем Александром Усиком.

«Тот настрой, с которым он подходит к бою. Тайсон все сделает очень быстро и брутально», — цитирует Пэрис Фьюри TNT Sports.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется примерно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.