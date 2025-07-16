Даниэль Дюбуа: статистика боксера перед боем-реваншем с Александром Усиком

Бой британца Даниэля Дюбуа и украинца Александра Усика состоится в субботу, 19 июля. Вечер бокса пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — после 00.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

Статистика Даниэля Дюбуа

27-летний Даниэль Дюбуа имеет профессиональный рекорд — 22 победы (21 нокаутом) и два поражения. Британец проиграл в первом бою против Усика техническим нокаутом в девятом раунде 26 августа 2023 года. Первое поражение в карьере состоялось 28 ноября 2020 в поединке против Джозефа Джойса. Тогда Даниэль проиграл нокаутом в 10-м раунде.

В последнем своем поединке, который состоялся 21 сентября 2024 года, Дюбуа победил нокаутом британского боксера Энтони Джошуа.

Данные Даниэля Дюбуа

Рост Дюбуа — 196 см, размах рук — 199 см, стойка — правша.