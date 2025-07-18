Александр Усик против Даниэля Дюбуа: когда и во сколько начнется бой-реванш

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой с 19 на 20 июля в Лондоне

Украинский боксер Александр и британец Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш в тяжелом весе в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. На кону титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring и IBF.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

Поединок состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Время начала главного события вечера пока официально не анонсировано, ориентировочно оно начнется около 1.00 по московскому времени 20 июля.

Первый бой Усика и Дюбуа прошел в ночь с 26 на 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша) на одноименном стадионе. Усик победил нокаутом в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO и The Ring.

38-летний Усик — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring. Рекорд украинца — 23 победы и 0 поражений.

27-летний Дюбуа — действующий чемпион мира по версии IBF. Рекорд британца сейчас — 22 победы и 2 поражения.

Официальная трансляция боя Усик — Дюбуа не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Усик — Дюбуа можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.