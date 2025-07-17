Поветкин сообщил о смерти своего тренера Нестерова

Российский боксер Александр Поветкин сообщил о смерти своего тренера Игоря Нестерова.

«Игорь Анатольевич Нестеров, к сожалению, погиб. В одной из стран Африки. Раньше он участвовал в СВО, а потом поехал туда. Я его знаю с 1998 года. Игорь был преданным другом и патриотом нашей страны», — приводит слова Поветкина РИА «Новости».

Нестеров на протяжении многих лет работал с Поветкиным и был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером.