Тим Цзю — Себастьян Фундора: дата и время начала боя

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю и американец Себастьян Фундора проведут бой в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер бокса примет арена «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — после 3.00 по московскому времени 20 июля.

Бокс Профессиональный бокс: Фундора — Цзю

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда американский боксер одержал победу раздельным решением судей.

Официальных трансляция поединка в России нет. Ключевые события и результат боя Цзю — Фундора можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На кону чемпионский пояс в первом среднем весе по версии WBC.

30-летний Цзю имеет профессиональный рекорд: 25 побед и 2 поражения. У 27-летнего Фундоры 22 победы, 1 ничья и 1 поражение, он является действующим обладателем поясов WBC и WBO.