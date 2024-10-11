Саламов: «Бетербиев в плане техники и тактики ничем не уступает Биволу»

Российский боксер Умар Саламов поделился прогнозом на предстоящий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Фаворитом вижу Артура, — сказал Саламов «СЭ». — Вот все говорят: удар, удар... Артур и как боксер очень хороший, две Олимпиады за плечами, чемпионат мира, Европы. Он и как боксер не уступает Биволу ни в чем — в плане техники, тактики. И удар у него сильный. Бой будет очень хороший, зрелищный, будем ждать с нетерпением. Я думаю, по-любому шансов больше у того, у кого удар сильный, и кто еще и боксер хороший».

В декабре 2021 года Дмитрий Бивол одолел Умара Саламова единогласным решением судей.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 12 октября. Бивол показал на весах 78,9 кг, а Бетербиев — 79,3 кг.