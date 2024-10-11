Глава Hardcore Сульянов поставил 2 миллиона рублей на победу Бивола над Бетербиевым

Президент и руководитель лиги Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов объявил о своей ставке в 2 миллиона рублей на победу Дмитрия Бивола в бою против Артура Бетербиева.

«Артуру Бетербиеву 39 лет, в то время как Дмитрию Биволу всего 33. За свою карьеру Бивол демонстрировал исключительную защиту, что позволило ему провести все свои поединки без опасных моментов. Он никогда не оказывался в нокдауне и не был нокаутирован. Бивол обладает мощным ударом и агрессивным стилем, в то время как Бетербиев, хотя и известен своими досрочными победами, неоднократно оказывался на полу, что говорит о недостатках в его защите», — сказал Сульянов.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 12 октября. Бивол показал на весах 78,9 кг, а Бетербиев — 79,3 кг.