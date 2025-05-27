Умар Саламов назвал дату следующего боя

Боксер первого тяжелого веса Умар Саламов рассказал о дате и подготовке к бою за титул временного чемпиона и о возможных соперниках.

«Сейчас я стою четвертым в рейтинге WBO и шестым — в рейтинге IBF. В топ-15 давно почти во всех организациях. Мы завершили переговоры за титул. Нам предложили большой бой в сентябре в Москве или в Санкт-Петербурге, охотно уже взялись за подготовку. Это будет бой за титул временного чемпиона WBA в крузервейте. Возможных соперников пока назвать не могу.

Крайний поединок был перед Рамаданом, пришлось отбоксировать, чтобы не было большого простоя. Мы будем постепенно набирать интенсивность тренировок, улучшать кондиции для 12-раундового противостояния, чтобы к сентябрю выйти на пик. Думаю, что это не сложно, в принципе я сейчас в неплохой форме», — сказал Саламов.