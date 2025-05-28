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Английский боксер российского происхождения Ори завершил карьеру после одного боя

Победитель Игр Содружества наций 2022 года Делишес Ори объявил о своем уходе из бокса после одного профессионального поединка, сообщает ESPN.

27-летний уроженец Москвы свой первый и единственный поединок на профессиональном уровне в супертяжелом весе провел 5 апреля 2025 года: он победил по очкам боснийца Милоша Велетича.

Ори решил оставить спорт, чтобы продолжить карьеру в корпоративном секторе. Британец ранее получил диплом с отличием по экономике и менеджменту.

Делишес Ори родился 31 мая 1997 года в Москве в семье отца-нигерийца и матери-русской. После переезда в Бирмингем в 2021 году он получил паспорт Великобритании.

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Делишес Ори
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