Английский боксер российского происхождения Ори завершил карьеру после одного боя

Победитель Игр Содружества наций 2022 года Делишес Ори объявил о своем уходе из бокса после одного профессионального поединка, сообщает ESPN.

27-летний уроженец Москвы свой первый и единственный поединок на профессиональном уровне в супертяжелом весе провел 5 апреля 2025 года: он победил по очкам боснийца Милоша Велетича.

Ори решил оставить спорт, чтобы продолжить карьеру в корпоративном секторе. Британец ранее получил диплом с отличием по экономике и менеджменту.

Делишес Ори родился 31 мая 1997 года в Москве в семье отца-нигерийца и матери-русской. После переезда в Бирмингем в 2021 году он получил паспорт Великобритании.