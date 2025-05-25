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Руководитель Федерации бокса Республики Тыва ушел из жизни в 43 года

Камила Абдурахманова
корреспондент

Руководитель Федерации бокса Республики Тыва Айдын Балзанай умер на 44-м году жизни, сообщается на сайте Федерации бокса России.

«Айдын Павелович внес большой вклад в развитие вида спорта «бокс» в Республике Тыва. Талантливый руководитель и организатор — все, кто был знаком с Айдыном Павеловичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщении федерации.

Причины смерти не разглашаются.

Источник: Федерация бокса Республики Тыва
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